Wieder Prozess um Nachlass von Jörg Immendorff

Düsseldorf. Neun Jahre nach dem Tod von Jörg Immendorff wird vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf erneut um den Nachlass des Künstlers gestritten. Es geht um mehr als 400 Druckgrafiken, auf deren Herausgabe eine Künstlerin einen Düsseldorfer Galeristen verklagt hat. In erster Instanz hatte die 41-Jährige verloren. Auch in der Berufung machten die Richter der Klägerin am Mittwoch wenig Hoffnung. Die Künstlerin könne nicht eindeutig beweisen, Eigentümerin der Immendorff-Werke zu sein.

Die Klägerin behauptet, sie habe die Kunstwerke vor elf Jahren ihrem Mann abgekauft, der damals Mitinhaber der Düsseldorfer Galerie war. Es gebe zwar einen Kaufvertrag, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Thole. Allerdings seien die betreffenden Werke in dessen Anlagen nicht eindeutig beschrieben. Das OLG will am 7. Oktober eine Entscheidung verkünden.

