Wieder Brand auf Trabrennbahn

Recklinghausen.

Recklinghausen.

Möglicherweise durch Brandstiftung ist in Recklinghausen das ehemalige Casino der Trabrennbahn abgebrannt. Das Gebäude stand in der Nacht zum Sonntag lichterloh in Flammen und stürzte schließlich ein. Mit Hilfe eines Hubschraubers sei in der Nähe ein Mann festgenommen worden. Der Verdacht gegen ihn hab sich aber nicht erhärtet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Den Sachschaden schätzten die Ermittler auf rund 150 000 Euro. Auf der Trabrennbahn in Recklinghausen hatte es zuletzt häufiger gebrannt.

dpa/lnw