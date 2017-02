Wieder Attacke auf Geldautomat: Täter kamen nicht ans Geld

Aachen. Nach einem misslungenen Sprengversuch an einem Geldautomaten in der Eifel sind drei Täter nach Polizeiangaben ohne Beute abgezogen. Das Geldfach hielt der Sprengung im Vorraum einer Bank in Simmerath stand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die drei maskierten Täter flüchteten nach Beobachtung von Zeugen am frühen Morgen in einem dunklen Auto. Die landesweite Serie setzt sich damit ungebremst fort. Nach Angaben des Landeskriminalamts NRW ist es schon die 15. Sprengung im laufenden Jahr. Im vergangenen Jahr hatte es im entsprechenden Zeitraum 14 Attacken gegeben. dpa/lnw