Wie leicht sind Daten für Bürger zugänglich?

Düsseldorf. Wie umfassend und schnell werden Bürgeranfragen von Behörden beantwortet? Der Bund der Steuerzahler und die Initiative Mehr Demokratie haben sich in den Bundesländern umgehört.

Wie leicht können Bürger an Daten von Behörden kommen? Wie lange müssen sie auf Auskunft warten? Der Bund der Steuerzahler NRW und die Initiative Mehr Demokratie stellen heute in Düsseldorf einen Vergleich der Lage in mehreren Bundesländern vor. Beide Organisationen haben bereits an einem eigenen Gesetzentwurf zum Thema mitgeschrieben.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 2001 ein Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land. Geregelt wird in diesem Informationsfreiheitsgesetz unter anderem, dass es höchstens einen Monat dauern darf, bis Bürger die gewünschte Auskunft erhalten. Allerdings kann das auch etwas kosten: Mindestens zehn Euro sind fällig, wenn ein größerer Verwaltungsaufwand damit verbunden ist.

Für Mehr Demokratie ist Hamburg ein Vorbild. Dort sind viele verfügbare Daten in einem Transparenzportal zusammengefasst.

dpa/lnw