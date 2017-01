Wettkämpfe für Grundschüler

Das zweite Schulhalbjahr hält für die Grundschüler der Bergkamener Grundschulen einige Wettkämpfe bereit. Los geht es mit Fußball, genauer gesagt der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Die jungen Fußballer und Fußballerinnen treten am 9. Februar in der Friedrichsberghalle gegeneinander an. Alle sieben Bergkamener Grundschulen haben für dieses Turnier schon zugesagt. Nass wird es dann am 16. März bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen. Im Bergkamener Hallenbad schwimmen die Grundschüler in verschiedenen Schwimmstilen um die Wette. Für Leichtathleten geht es am 23. Mai und noch einmal am 4. Juli zu den Stadtmeisterschaften. Um sich für die Kreismeisterschaft zu qualifizieren, treten die jungen Sportler am 23. Mai gegeneinander an. Der Wettkampf wird aber in anderen Disziplinen ausgetragen als bei der Stadtmeisterschaft am 4. Juli. Bei der Stadtmeisterschaft messen sich die Kinder in dem klassischen Dreikampf Laufen, Springen und Werfen sowie dem Mittelstreckenlauf von 800 Meter.

Die Gewinnerschulen qualifizieren sich automatisch für die Kreismeisterschaften. Dort treten sie gegen die Gewinner der Grundschulen aus dem Kreis Unna an.