Bremen.

Werder Bremens Angreifer Fin Bartels droht im Bundesligaspiel am Samstag in Mönchengladbach auszufallen. Der Außenspieler fehlte auch am Mittwoch beim Training des norddeutschen Fußballclubs. Bartels leidet nach Angaben des Vereins an Adduktorenproblemen. Wieder mit dem Training begonnen hat hingegen Niklas Moisander. Der Innenverteidiger hatte zuletzt gegen den FC Augsburg pausiert.

dpa