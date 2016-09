Weniger Zulauf bei Kölner Demo gegen Handelsabkommen

Köln.

Köln. Die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit Kanada und den USA, Ceta und TTIP, stoßen in Deutschland auf viel Kritik. Am Samstag wollen Gegner in sieben Städten auf die Straße gehen. Zu einer Demonstration in Köln werden bis zu 30 000 Teilnehmer erwartet.

Rund 10 000 Menschen sind nach ersten Schätzungen zur Demonstration gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und Ceta in Köln gekommen - und damit deutlich weniger als erwartet. Weitere Teilnehmer würden sicherlich hinzukommen, wenn der Demonstrationszug vom rechtsrheinischen Stadtteil Deutz in die Innenstadt ziehe, sagte ein Sprecher der Veranstalter. Erwartet worden waren bis zu 30 000 Menschen. Auch bundesweit blieben die Teilnehmerzahlen laut Polizei hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück.

Sechs Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace hatten sich von der Deutzer Brücke abgeseilt und ein Plakat über dem Rhein entrollt. Die Polizei alarmierte die Höhenretter-Einheit.

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltverbänden und kirchlichen Gruppen hat zu einem bundesweiten Aktionstag mit zeitgleichen Demonstrationen in sieben Städten aufgerufen. Die Gegner der Abkommen befürchten unter anderem die Aushöhlung von Umwelt- und Sozialstandards.

dpa/lnw