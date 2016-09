Weniger Pokémon: Düsseldorf hofft auf Ende des Hypes

Düsseldorf.

Düsseldorf. Nach dem wochenlangen Pokémon-Hype auf der Düsseldorfer Kö hat der Spielehersteller zwei sogenannte Pokéstops abgeschaltet. Die Stadt hofft, dass dadurch deutlich weniger Pokémon-Go-Spieler auf die Girardet-Brücke kommen und so den Verkehr behindern.

In den Sommerferien musste die Brücke, an der es gleich vier Pokéstops gab, wegen der vielen Spieler zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Deshalb häuften sich Klagen von Geschäftsleuten auf der teuren Düsseldorfer Einkaufsstraße. Der Spielhersteller habe deshalb am Mittwoch zwei für das Spiel wichtige Pokéstops abgeschaltet, teilte die Stadt mit. An einem dritten Pokéstop auf der Girardet-Brücke, den die Stadt ebenfalls gern abschalten lassen wollte, habe das Unternehmen aber festgehalten, sagte ein Sprecher.

Bei «Pokémon Go» von Nintendo gehen Spieler mit ihrem Smartphone in der realen Welt auf die Suche nach virtuellen Monster-Figuren, die sie einfangen, trainieren und gegeneinander kämpfen lassen können. Das Spiel hat einen internationalen Hype ausgelöst.

