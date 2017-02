Weniger Gäste in NRW-Jugendherbergen

Bielefeld. Die Jugendherbergen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr etwas weniger Übernachtungen verbuchen können als noch 2015. Vor allem Rückgänge im Rheinland drückten die NRW-Bilanz insgesamt um ein Minus von 1,2 Prozent nach unten, wie das Deutsche Jugendherbergswerk am Dienstag mitteilte. Insgesamt zählten die NRW-Jugendherbergen im vergangenen Jahr gut 1,7 Millionen Besucher.

Besser besucht als im Vorjahr waren die Herbergen unter dem Dach des westfälisch-lippischen Landesverbandes: Die 30 Herbergen im Münsterland, Ostwestfalen-Lippe und dem Sauerland steigerten die Zahl ihrer Übernachtungen insgesamt um 5 Prozent auf rund 623 000. Im Rheinland lag die Gesamtzahl der Übernachtungen trotz Rückgängen immerhin bei rund 1,11 Millionen.

Bundesweit zeigte sich der gemeinnützige Verband mit 10,26 Millionen Übernachtungen im Jahr 2016 in den 471 deutschen Jugendherbergen sehr zufrieden: Das Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei insbesondere einem wieder erweckten Interesse von Schulgruppen am Jugendherbergsgedanken zu verdanken.

dpa/lnw