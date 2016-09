Weltmeister Götze feiert Startelf-Debüt bei Dortmund

Leipzig.

Leipzig. Fußball-Weltmeister Mario Götze feiert nach 1239 Tagen sein Bundesliga-Comeback bei Borussia Dortmund. Der Nationalspieler wurde von BVB-Trainer Thomas Tuchel beim Auswärtsspiel in Leipzig in die Startelf berufen.

Vor dem Duell gegen den Bundesliga-Neuling RB Leipzig hatte Tuchel Geduld im Umgang mit dem 24-jährigen Götze gefordert. «Wir merken doch auch, wie intensiv das Thema diskutiert wird. Das tut einem Menschen nicht gut. In der Länge und der Häufigkeit der Kritik wurden oft Grenzen überschritten», betonte Tuchel.

Götze war erst im Sommer nach drei Jahren beim FC Bayern München zum BVB zurückgekehrt, wurde aber in den ersten drei Pflichtpartien nicht eingesetzt. Dafür spielte er in der Nationalelf bei den Siegen gegen Finnland und in Norwegen.

dpa