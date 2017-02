Weitspringerin Alexandra Wester gewinnt NRW-Titel

Leverkusen. Olympia-Starterin Alexandra Wester vom ASV Köln hat bei den nordrhein-westfälischen Meisterschaften in Leverkusen ihre Jahresbestweite im Weitsprung um zehn Zentimeter auf 6,52 Meter verbessert. Mit dieser Weite verwies sie am Sonntag Klaudia Kaczmarek (LAZ Rhede/6,24 Meter) und Luisa Bodem (SC Preußen Münster/6,10) deutlich auf die weiteren Plätze. Wester will nun beim ISTAF Inddor am kommenden Freitag in Berlin in den Bereich ihrer Hallenbestweite (6,95 Meter) kommen.

Im 60-Meter-Sprint der Männer konnte Peter Emelieze (ASV Köln) in 6,69 Sekunden äußerst knapp seinen Titel vor dem zeitgleichen Kevin Ugo (TV Wattenscheid/6,69) und Menga Aleixo Platini (Bayer Leverkusen/6,70) verteidigen. Eine klare Angelegenheit war dagegen für Chantal Butzek (LC Paderborn) der 60-Meter-Sprint der Frauen: In 7,40 Sekunden siegte sie klar vor Monika Zapalska (TV Wattenscheid/7,49) und Josefina Elsler (LC Paderborn/7,57 ). Im Kugelstoßen der Männer dominierte Jan Josef Jeuschede (Bayer Leverkusen) mit 18,72 Meter.

dpa/lnw