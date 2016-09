Weitspringer Markus Rehm Fahnenträger des deutschen Paralympics-Teams

Rio de Janeiro.

Markus Rehm ist Fahnenträger der deutschen Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Rio de Janeiro. Das gab der Deutsche Behindertensportverband bekannt. Der Leichtathlet wird die deutsche Mannschaft morgen ins Maracana-Stadio führen. Prothesen-Weitspringer Rehm hatte 2012 in London Gold gewonnen und ist mit 8,40 Metern Weltrekordhalter. Der 28-Jährige hatte vor zwei Jahren für Aufsehen gesorgt, als er deutscher Meister bei den Nichtbehinderten wurde. Bei den Paralympics in Rio ist Rehm wieder Top-Favorit auf den Sieg im Weitsprung.

dpa