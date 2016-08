Weiterhin Hitze in NRW

Essen.

Essen. Erst wird es heiß, dann schwül und schließlich kann es auch ganz ordentlich krachen: Die hitzigen Tage in Nordrhein-Westfalen gehen langsam zu Ende. «Linksrheinisch wird man heute schon merken, dass die Luft feuchter wird», sagte Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Freitag. Für den Abend rechnet die Meteorologin vor allem in der Eifel mit vereinzelten kräftigen Schauern oder Wärmegewittern. Auch Starkregen, Hagel und Sturmböen könnten nicht ganz ausgeschlossen werden. Auch im Bergischen Land sind Gewitter möglich.

Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 35 Grad und mehr. Die Warnung vor einer starken Wärmebelastung vor allem für Ältere, Kinder und chronisch Kranke gilt weiterhin, voraussichtlich bis Sonntag.

Samstag wird das Wetter ähnlich wie heute. Für Sonntag sagt die Expertin dann im ganzen Land schwülheißes Wetter voraus, bevor es am Nachmittag im ganzen Land gewittert. Eine Kaltfront sorgt in der Nacht zum Montag dann für eine deutliche Abkühlung.

