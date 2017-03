Weinzierl rechnet diese Saison nicht mit Embolos Einsatz

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Markus Weinzierl hat die Hoffnung auf einen Einsatz von Breel Embolo in der laufenden Saison aufgegeben. «Ich rechne nicht mehr damit», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Freitag. Der mittlerweile 20 Jahre alte Schweizer Angreifer Embolo hatte sich am sechsten Spieltag in der Partie beim FC Augsburg einen Bruch des Sprunggelenks und des Wadenbeins und eine Verletzung des Syndesmosebandes zugezogen.

Nach monatelanger Rehabilitation hatte Embolo in dieser Woche wieder vorsichtig das Training aufgenommen, laut Weinzierl aber einen Rückschlag erlitten. Der im vergangenen Sommer vom FC Basel verpflichtete Embolo wird zunächst wieder aus dem Training genommen, um weiter fit zu werden.

Am Sonntag (17.30 Uhr) trifft Schalke wieder auf Weinzierls früheren Club Augsburg, diesmal in der heimischen Arena. Nach drei Bundesligaspielen ohne Sieg ist der Revierclub nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Auch die um einen Zähler besseren Schwaben kämpfen um den Klassenverbleib. «Das ist ein direkter Konkurrent in unserer Tabellensituation. Da müssen wir Leistung zeigen und punkten», mahnte Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes.

dpa/lnw