Weinzierl hofft auf Leistungssteigerung gegen Bayern

Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Der FC Bayern kommt - im ersten Heimspiel der Saison bekommt es Schalke gleich mit dem Titelverteidiger aus München zu tun.

Im ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison empfängt der FC Schalke 04 heute Abend Bayern München. Schwerer könnte das erste Punktspiel vor eigenem Publikum für den neuen Schalke-Trainer Markus Weinzierl kaum sein. Nach dem verpatzten Saisonstart mit dem 0:1 in Frankfurt gibt sich Weinzierl aber kämpferisch und plant einige personelle Veränderungen. Die Münchner treten nach dem 6:0 gegen Bremen zum Saisonstart selbstbewusst in Gelsenkirchen an. Für beide Teams ist das Duell der Auftakt zu mehreren englischen Wochen mit Spielen in der Champions- bzw. der Europa-League.

dpa/lnw