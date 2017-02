Wehrhahn-Anschlag: Ermittler im NSU-Ausschuss

Düsseldorf. Nach fast 17 Jahren haben die Ermittler wegen des Bombenanschlags am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn einen Verdächtigen festgenommen. Nun beschäftigt sich der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags noch einmal mit dem Fall.

Der nordrhein-westfälische Landtag wird sich heute mit dem Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn vor mehr als 16 Jahren befassen. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Parlaments hat dazu die leitenden Ermittler geladen. Nach Bekanntwerden der Mordserie des rechtsextremen NSU war intensiv geprüft worden, ob auch der Wehrhahn-Anschlag auf das Konto des Neonazi-Trios gehen könnte. Erhärten ließ sich dies nicht.

Am vergangenen Dienstag hatte eine Spezialeinheit der Polizei den 50-jährigen Rechtsradikalen Ralf S. festgenommen. Er soll am 27. Juli 2000 mit einer selbstgebauten Rohrbombe ein Bombenattentat aus Fremdenhass verübt haben. Dabei waren zehn Menschen, überwiegend jüdische Einwanderer aus Osteuropa, verletzt worden. Ein Metallsplitter drang in den Bauch einer schwangeren Frau und tötet ihr ungeborenes Baby. Dem Verdächtigen wird zwölffacher versuchter Mord vorgeworfen.

dpa/lnw