Wegen Sommermärchen-Affäre: Auch Beckenbauer im Visier der Justiz

Bern.

Bern.

Franz Beckenbauer hat heute von einigen Ermittlern Besuch erhalten. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte Kollegen in Österreich und Deutschland im Zusammenhang mit der bislang unaufgeklärten Affäre um das WM-Sommermärchen 2006 um Amtshilfe gebeten. Fast zehn Monate nach der Eröffnung eines Strafverfahrens gegen den «Kaiser» sowie die ehemaligen DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt kam damit neue Bewegung in den Fall. Insgesamt fanden laut Schweizer Behörde zeitgleich Hausdurchsuchungen an acht Orten statt, es wurden verschiedene Beschuldigte vernommen.

dpa