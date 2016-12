Wanderung um den Beversee

Für viele Naturfreunde ist der Wanderparkplatz am Naturschutzgebiet am Beversee am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages ein beliebter Treffpunkt. Denn dort startet alljährlich die naturkundliche Wanderung, die der Naturschutzbund Nabu immer an Weihnachten ausrichtet.

Und auch in diesem Jahr kamen eine ganze Reihe von Naturwanderern, obwohl das Wetter ziemlich schlecht war: Es regnete und außerdem blies ein unangenehmer Wind. Aber die Leute hatten sich wetterfest angezogen. Das gilt auch für Karl-Heinz Kühnapfel vom Nabu, der die Leitung der Wanderung übernommen.

Karl-Heinz Kühnapfel weiß Bescheid über die Vogelwelt am Beversee. So erklärte er den Wanderern zum Beispiel, dass es im Beverseegebiet keine Nachtigallen mehr gibt. Das hängt damit zusammen, dass diese Vögel am Boden brüten. Im Wald rund um den Beversee haben sich aber auf dem Boden viele Büsche und Sträucher ausgebreitet.

Das liegt daran, dass die Bäume nicht mehr so dicht stehen und deshalb mehr Licht auf den Waldboden fällt. Für die Nachtigallen ist das schlecht. Aber es gibt sie noch in Bergkamen: Karl-Heinz Kühnapfel berichtete, dass diese Vögel jetzt im Wald in der Nähe der Ökologie-Station in Heil leben.