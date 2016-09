Neustift.

Ein 53 Jahre alter Wanderer aus der Nähe von Aachen ist am Samstag im Stubaital in Tirol in den Tod gestürzt. Nach Polizeiangaben fiel der Mann auf einem Wanderweg bei Neustift hin und rutschte etwa 65 Meter tief durch felsiges Gelände ab. Er starb noch an der Unglücksstelle.

