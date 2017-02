Wall-Street-Indizes kurz auf Rekordhochs - Zweifel an Trump

New York. An der Wall Street haben sich die wichtigsten Aktienindizes noch einmal auf Rekordhochs geschleppt. Im Handelsverlauf wuchsen jedoch unter den Anlegern Zweifel, ob US-Präsident Donald Trump tatsächlich groß angelegte Steuersenkungs- und Ausgabenprogramme auflegen wird. Beim Dow stand am Ende ein Plus von nur noch 0,04 Prozent auf 20 619,77 Punkte zu Buche. Der Euro profitierte von der Schwäche des US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,0673 Dollar. dpa