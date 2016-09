Waffenruhe in Syrien soll zum Sonnenuntergang beginnen

Damaskus.

Damaskus.

Im Syrien startet heute ein erneuter Anlauf für Frieden. Zum Sonnenuntergang, also etwa 17.45 Uhr unserer Zeit, sollen die Waffen schweigen. Die Außenminister der USA und Russlands hatten den Plan am Samstag vorgestellt. Er soll die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen beenden und Hilfslieferungen an die Zivilisten in belagerten Gebieten des Landes zulassen. Falls die Feuerpause sieben Tage hält, wollen Washington und Moskau gemeinsam gegen die Dschihadisten der Terrormiliz IS vorgehen.

dpa