Waffenfunde: Polizei prüft Zusammenhang zu «Reichsbürgern»

Duisburg. Nach Waffenfunden bei Hausdurchsuchungen im Ruhrgebiet und am Niederrhein prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit der Szene der sogenannten Reichsbürger. Bei der Durchsuchungsaktion am Mittwochmorgen nahmen die Einsatzkräfte einen 53-jährigen Mann und dessen Ehefrau (52) fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Der Mann leistete Widerstand gegen seine Festnahme und musste ärztlich behandelt werden, teilte die Polizei mit. Ein aggressiver Hund wurde von den Einsatzkräften erschossen.

Hintergrund sind Betrugsermittlungen gegen Mitglieder eines Vereins. Da es auch den Verdacht des illegalen Waffenbesitzes gab, waren in Essen und Hünxe auch Beamte von Spezialeinsatzkommandos im Einsatz. In Essen fanden die Polizisten drei Schusswaffen, darunter eine Schrotflinte, die griffbereit neben der Eingangstür stand. In Hünxe beschlagnahmten sie selbst gebaute Schussapparate, Schwarzpulver und Munition. Auch in Voerde und Dinslaken waren Beamte im Einsatz. Sie durchsuchten insgesamt sechs Wohnungen und einen Vereinssitz.

«Reichsbürger» erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Sie sprechen Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide. Den «Reichsbürgern» werden rund 10 000 Menschen zugerechnet, einige sind wegen illegalen Waffenbesitzes und sogar wegen der Anwendung von Gewalt aufgefallen. Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

