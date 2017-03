Wählen ab 16? SPD und Grüne für niedrigeres Wahlalter

Berlin. SPD und Grüne wollen das Wahlalter nach der nächsten Bundestagswahl von 18 auf 16 Jahre senken. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte: «Es gibt bereits heute ein Ungleichgewicht zwischen den berechtigten Interessen der Jungen gegenüber denen der Senioren. Es ist nur fair, den Jüngeren mehr politisches Gewicht zu geben.» Die SPD will die Forderung in ihr Wahlprogramm aufnehmen, das im Juni beschlossen werden soll. Auch die Grünen sind seit langem dafür. Die CDU ist gegen eine Änderung des Wahlalters und will an der Altersgrenze 18 festhalten. dpa