WDR startet neue Unterhaltungsshows

Köln.

Köln.

Singen, Tanzen, Comedy: Gleich mehrere neue Unterhaltungsshows nimmt das WDR-Fernsehen ins Programm. So sucht der Sender in mehreren regionalen Vorentscheiden den «besten Chor im Westen», ehe die Favoriten live im TV um den Titel singen. Die Doku-Soap «Tanzfieber - mein bewegtes Leben» stellt Menschen vor, deren Leidenschaft das Tanzen ist. Kabarettist Dieter Nuhr rückt mit «nuhr gefragt - Die Pro & Contra Comedy» an die Stelle der Sendung «Zimmer frei!» am Sonntagabend, die am 25. September ausläuft. «Wir können nur etwas Neues machen, wenn wir Altes nicht mehr machen», sagte WDR-Unterhaltungschef Siegmund Grewenig am Donnerstag in Köln.

dpa/lnw