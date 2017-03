WDR: Höxter hat die höchste Dichte an Freizeiteinrichtungen

Köln. Der Kreis Höxter hat nach einer Erhebung des Westdeutschen Rundfunks (WDR) die höchste Dichte an Freizeiteinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Höxter komme auf zwölf Kinosäle, 31 Museen, einen Zoo und 16 Bäder, teilte der WDR in Köln mit. Die kreisfreie Stadt Remscheid habe demgegenüber lediglich sechs Angebote auf 100 000 Einwohner.

Insgesamt gibt es demnach in NRW 66 Zoos, 787 Spaßbäder, 830 Kinosäle und 1108 Museen. Falsch sei die Annahme, dass es in den Städten ein größeres Freizeitangebot gibt als auf dem Land. Vielmehr zeige der Stadt-Land-Vergleich ein größeres Angebot in den Kreisen. Fast 70 Prozent der insgesamt 2791 Freizeiteinrichtungen befinden sich demnach in den Kreisen. Das liege einerseits an den vielen kleinen Museen, die es auch noch in den kleinsten Dörfern gebe. Doch auch bei Kinosälen und Schwimmbädern hätten die Kreise ein größeres Angebot: Im Durchschnitt aller Kreise kämen 16 Angebote auf 100 000 Einwohner, in den kreisfreien Städten seien es nur zwölf Angebote. Außerdem seien dort die Eintrittspreise im Durchschnitt etwas höher.

Für das Projekt «Wir sind 18 Millionen - und so machen wir frei» untersuchte der WDR die Freizeitmöglichkeiten in NRW. Als Grundlage für die Erhebung wurden vier Angebotsarten definiert: Kinos, Zoos, Museen und Bäder. Für diese vier Sparten gab es eine Vollerhebung in allen 53 kreisfreien Städten und Kreisen.

