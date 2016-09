Vorzeitiges Saisonende für Olympia-Dritten Jasinski

Bochum.

Diskuswerfer Daniel Jasinski muss auf seine Teilnahme am Diamond-League-Finale in Brüssel am Freitag verzichten. «Daniel hat sich einen Infekt eingefangen», wurde Vater und Trainer Miroslaw Jasinski in einer Erklärung des TV Wattenscheid zitiert. Damit ist die Saison für den Olympia-Dritten von Rio de Janeiro, der sich eigentlich noch bei einigen Meetings präsentieren wollte, vorzeitig beendet. Zuletzt war Jasinski beim Berliner ISTAF nicht über 59,07 Meter hinausgekommen.

dpa/lnw