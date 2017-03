Vorverkauf für Ferienspiele

Dunkle Höhlen erforschen, knifflige Rätsel lösen, die Zauberschule besuchen oder in die Welt der Erwachsenen eintauchen: auch in diesem Jahr gibt es wieder die Ferienspiele. Das Freizeitzentrum Lüner Höhe bietet sie an. Das Programm startet in den Osterferien. Bis zu 60 Kinder zwischen sechs und elf Jahren können vom 10. bis zum 13. April täglich von neun bis 13 Uhr das „Abenteuerland“ entdecken. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

In den Sommerferien gibt es wieder das traditionelle „Mini-Kamen“. Hier können Kinder Berufen nachgehen und wie Erwachsene leben. Mini-Kamen ist für Kinder von sechs bis 13 Jahren und findet vom 24. Juli bis zum 4. August, täglich von zehn bis 16 Uhr, statt. Die Teilnahme kostet 35 Euro.

In den Herbstferien können Kinder zwischen sechs und elf Jahren in die Zauberschule gehen. „Magic Mania“ geht vom 23. bis zum 27. Oktober, täglich von neun bis 13 Uhr.

Am Montag, 20. März, startet der Verkauf von Teilnahmekarten. Diese können ab zwölf Uhr im Freizeitzentrum Lüner Höhe gekauft werden. Es gibt auch ein Ferien-Kombiticket. Mit diesem können Kinder an allen drei Ferienaktionen teilnehmen.