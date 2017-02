Vorstellung des Kölner Sicherheitskonzept für Karneval

Köln. Eine Woche vor Beginn des Straßenkarnevals stellen am heutigen Donnerstag (13.30 Uhr) Stadt, Polizei und Festkomitee in Köln ihr Sicherheitskonzept für die närrischen Tage vor. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Nizza und Berlin hatte die Stadt bereits mitgeteilt, dass es am Karnevalssonntag und Rosenmontag Fahrverbote für Lastwagen in der Innenstadt geben wird. Die Polizei will mit Fahrzeugsperren und Betonpollern verhindern, dass Terroristen mit Lastwagen in Menschenmengen fahren können. Auch in zahlreichen anderen Städten werden die Schutzmaßnahmen zu Karneval erhöht. Vielerorts sollen Fahrzeugsperren für Sicherheit sorgen. dpa/lnw