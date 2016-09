Vorbote des Winters: Erste arktische Gänse am Niederrhein

Kranenburg.

Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang sind die ersten arktischen Wildgänse am Niederrhein eingetroffen. «Der Ostwind der letzten Tage hat die Gänse in unsere Region getrieben», sagte Gänseexpertin Nicole Feige von der NABU-Naturschutzstation Niederrhein am Mittwoch. Bis zu 6000 Kilometer legen Saat-, Bläss- und Weißwangengänse jedes Jahr aus ihren Brutgebieten in Russland zurück, um den Winter am milden Niederrhein zu verbringen. Der Höhepunkt des Gänsezugs ist nach im Dezember und Januar. Dann sind nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) ungefähr 20 000 Tiere in der Düffel.

dpa/lnw