Von der Leyen und Weise vereinbaren Ausbildung syrischer Flüchtlinge

Ingolstadt.

Die Bundeswehr hat mit der Ausbildung syrischer Flüchtlinge begonnen und kooperiert dabei mit der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Die Kooperationsvereinbarung für dieses Pilotprojekt wollen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, heute unterzeichnen. Zunächst geht es um 120 Flüchtlinge. Die Syrer sollen Fähigkeiten erwerben, die ihnen auch nach einer Rückkehr in die Heimat nützen. Die Bundeswehr vermittelt ihnen Kenntnisse in den Bereichen Handwerk, Sanitätsdienst, Technik und Bau.

dpa