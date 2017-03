Von der Leyen und Gabriel bei der Bundeswehr im Baltikum

Berlin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Sigmar Gabriel besuchen heute unabhängig voneinander Bundeswehr-Soldaten im Baltikum. Während sich von der Leyen ein Bild von der Nato-Luftraumüberwachung in Estland macht, stattet Gabriel deutschen Panzern und Soldaten in Litauen einen Besuch ab. Von der Leyen will zudem ihre Kollegen in Estland, Lettland und Litauen besuchen. Gabriel ist seit Mittwoch auf Antrittsreise in Osteuropa - Stationen sind die drei baltischen Länder und die Ukraine. dpa