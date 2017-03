Von Frans Hals bis van Gogh: Kunstmesse Tefaf öffnet

Maastricht. Nahezu 300 Aussteller aus 20 Ländern bieten von diesem Freitag bis zum 19. März in Maastricht wieder Schätze aus 7000 Jahren Kunstgeschichte an. Die Tefaf gilt als weltweit wichtigste Messe für alte Kunst und als «Kaufhaus der Superreichen». Die Kunden reisen unter anderem mit mehreren hundert Privatjets über den Flughafen Maastricht-Aachen an.

Zu den teuersten Werken gehören in diesem Jahr zwei großformatige Bildnisse eines holländischen Ehepaars von Frans Hals aus dem 17. Jahrhundert: Die Eheleute sind für 14 Millionen Euro zu haben. Auch ein Frühwerk von Vincent van Gogh, «Die Neue Kirche und alte Häuser in Den Haag», steht zu einem Millionenpreis zum Verkauf.

Der diesjährige «Art Market Report» der Tefaf hat ergeben, dass Privatverkäufe mittlerweile 70 Prozent des weltweiten Kunstumsatzes ausmachen. Der Anteil der Auktionshäuser ist demnach gesunken.

