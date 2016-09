Vollsperrung auf Autobahn 553 nach Gefahrgutunfall

Erftstadt/Köln.

Erftstadt/Köln. Auf der Autobahn 553 ist am Montagabend am Kreuz Bliesheim (Rhein-Erft-Kreis) ein Gefahrguttransporter umgekippt. Zwischen dem Autobahnkreuz und der Ausfahrt Brühl-Süd musste die Autobahn vollgesperrt werden, wie ein Polizeisprecher in Köln am Dienstag sagte. Die Sperrung sollte noch bis 8.00 Uhr am Dienstagmorgen andauern.

Der 63 Jahre alte Fahrer war mit seinem Lastwagen in einer Rechtskurve umgekippt. Dabei trat eine geringe Menge flüssigen Vinylacetats aus, das aber komplett beseitigt werden konnte. Die gesamte Ladung musste abgepumpt werden. Vinylacetat wird unter anderem bei der Herstellung von Bindemitteln verwendet.

dpa/lnw