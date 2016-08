Volland fällt bei Start in WM-Qualifikation aus

Düsseldorf.

Bundestrainer Joachim Löw muss zum Start der WM-Qualifikation am Sonntag in Norwegen auf Kevin Volland verzichten. Der Offensivmann zog sich am Mittwochabend im Testländerspiel gegen Finnland einen Bruch des Ringfingers an der rechten Mittelhand zu, wie sein Verein Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag mitteilte. Der 24-jährige soll noch am Donnerstag operiert werden und muss etwa zwei Wochen pausieren. Eine Reaktion von Löw stand vorerst aus. Nach dem Abschied von Kapitän Bastian Schweinsteiger und dem Ausfall von Liverpool-Profi Emre Can wegen einer Knöchelverletzung hat Löw noch 17 Feldspieler und drei Torhüter in seinem Aufgebot für Oslo.

dpa