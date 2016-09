Vierte Festnahme nach tödlicher Prügelattacke in Waldbröl

Waldbröl.

Waldbröl. Nach der tödlichen Prügelattacke auf einen Mann in Waldbröl bei Bonn hat die Polizei den vierten Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 21-Jährigen aus dem Ort, teilten die Ermittler am Montag nach der Festnahme mit. Ihm werde wie den anderen drei Beschuldigten Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Seine mutmaßlichen Komplizen waren bereits am Freitag festgenommen worden, zwei hatten sich selbst gestellt. Die Gruppe soll am Abend des 1. Septembers einen Familienvater vor einer Gaststätte angegriffen und zusammengeschlagen haben. Der Mann starb später im Krankenhaus an den Folgen der Attacke. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Vierergruppe und der 40-Jährige kannten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem Motiv dauerten aber noch an.

Die Polizei prüft dabei auch, ob es einen Zusammenhang zu anderen Straftaten gibt, die ebenfalls am Tatabend begangen wurden. Dabei geht es unter anderem um Raub, weitere Körperverletzungsdelikte und Belästigungen von Autofahrern.

