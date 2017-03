Vierjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Moers. Eine Vierjährige ist in Moers von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte flogen das Kind nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in ein Duisburger Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen habe mit einer anderen Vierjährigen eine stark befahrene Straße überqueren wollen. Dabei wurde es von dem Auto einer 48-Jährigen erfasst. Das zweite Mädchen konnte rechtzeitig stehenbleiben und erlitt einen Schock. Die Fahrerin blieb unverletzt. dpa/lnw