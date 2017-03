Vier kleine Lämmer geboren

In der Peter-Weiss-Gesamtschule gibt es einen kleinen Schulzoo. In dem leben auch die Ziegen Luna und Lizzy. Im vergangenen Jahr hatten sie Besuch von einem pechschwarzen Ziegenbock. Der hieß Willy und sollte dafür sorgen, dass die Ziegendamen schwanger werden. Er machte seine Aufgabe gut. In den vergangenen beiden Wochen brachten Luna und Lizzy nun beide je zwei kleine Ziegen zur Welt. Das sorgte für große Aufregung in der Schule. Denn die Jungen und Mädchen hatten schon gespannt auf die Geburt gewartet. Ein Kind war sogar dabei, als die Tiere zur Welt kamen. Gespannt haben die Kinder dann beobachten, wie die kleinen Ziegen zum ersten Mal gelaufen sind und bei ihren Müttern Milch getrunken haben.

Eines der Zicklein hat sogar etwas ganz Besonderes von seiner Mutter mitbekommen: Es wird später mal vier Hörner, statt zwei Hörner haben. Es gibt nur wenige Ziegen auf der Welt, die vier Hörner haben. Aber in der Peter-Weiss-Gesamtschule züchten die Lehrer und Schüler Ziegen mit vier Hörnern. Die Baby-Ziege mit diesen besonderen Merkmalen darf in der Schule bleiben, die anderen drei werden abgegeben, sobald sie nicht mehr bei ihren Müttern Milch trinken.