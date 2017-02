Viele helfen beim Sammeln

Manche Menschen werfen Müll einfach auf den Bürgersteig oder auf den Waldweg. Da gehört er natürlich nicht hin. Und deswegen sammeln Jahr für Jahr viele Ehrenamtliche in ganz Unna genau diesen Müll wieder auf. Diese Aktion heißt „Saubere Landschaft“ und findet auch dieses Jahr in fast allen Teilen der Stadt im Frühling statt. Viele Vereine rufen dazu auf. Dabei helfen auch viele Kinder, die Müll aufsammeln. Häufig finden sie Flaschen, manchmal sogar Waschmaschinen. Mit Treckern transportieren die vielen fleißigen Helfer diesen Müll dann ab und bekommen bei der Entsorgung Unterstützung von den Stadtbetrieben. Die meisten Helfer zählt jedes Jahr der Ortsvorsteher in Massen. Dort wird nämlich mit den Grundschulen und der Realschule zusammen gearbeitet. Dann sind ganz viele Kinder und Jugendliche im Einsatz und helfen beim Müllsammeln – mit Zangen, großen Handschuhen und Müllsäcken. Und sie weisen die anderen Bewohner darauf hin: Bitte niemals Müll auf die Straße werfen.