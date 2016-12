Viele Pakete unterwegs

Zu Weihnachten sind viele Postpakete unterwegs. Menschen schicken Geschenke an Freunde in der Ferne. Oder sie bestellen Geschenke im Versandhandel.

Wie sehr die Menge an Postpaketen zugenommen hat, merken in Unna auch die Nutzer der Paketstation am Aldi-Markt an der Weberstraße. In ihre Postfächer kann man sich Pakete schicken lassen, wenn man tagsüber nicht zu Hause und für den Postboten daher nicht zu erreichen ist.

Da ist diese Station sehr praktisch: Wenn ein Paket dort eintrifft, bekommt der Empfänger eine Handynachricht mit einem Zahlencode. Mit dieser vierstelligen Nummer und einer Codekarte kann man rund um die Uhr an diesen Automaten gehen, um dann das Ablagefach zu öffnen.

Zurzeit aber ist die Station überfüllt. 74 Fächer hat sie, aber die Zahl der eingehenden Sendungen ist doch zu groß. Die Pakete gehen in die Hauptpost und können dort abgeholt werden.

Für Empfänger ist also trotz Paketstation wieder alles wie früher. Da warf einem der Briefträger eine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten, wenn man nicht zu Hause war. Und mit dieser Karte konnte man dann zur Poststation gehen, um sich am Folgetag sein Paket geben zu lassen. Voraussetzung dafür: Man musste es während der Öffnungszeiten schaffen.