Viele Helfer räumen auf

Viele Helfer packten am vergangenen Wochenende richtig mit an: Sie sammelten in der Gartenvorstadt und in Siddinghausen Müll auf, den andere einfach in die Landschaft geworfen hatten. Am nächsten Wochenende geht die Aktion „Saubere Landschaft“ weiter. Dann sind viele Menschen in Lünern, Hemmerde und Mühlhausen im Einsatz. Sie finden, dass die Natur ohne Müll viel schöner aussieht und ärgern sich über Leute, die Flaschen oder Verpackungen einfach wegwerfen. Mit dabei sind dann auch wieder Landwirte, die ihre Trecker zur Verfügung stellen. Sie sammeln die Müllberge ein, die die Teilnehmer den ganzen Vormittag zusammentragen. Nach dem Sammeln gibt es in den meisten Orten dann noch eine kleine Überraschung für die Helfer: Getränke und etwas zu essen wird vorbereitet, damit sich alle Teilnehmer stärken können. Übrigens können bei der Aktion nicht nur Erwachsene mithelfen, auch Kinder sind willkommen. Sogar einige Schulen nehmen an den Aktionen teil und sorgen dafür, dass die Blumen im Frühling ohne Müll auf dem Boden blühen können.