Viel Musik am Gymnasium

Die musikalischen Schüler des Städtischen Gymnasiums zeigen am Samstag, den 11. März, was sie können. An diesem Tag feiert der Förderverein des Bachkreises sein jährliches Fest. Der Bachkreis ist das Schulorchester des Gymnasiums. Bei dem Fest im Pädagogischen Zentrum tritt aber nicht nur der Bachkreis auf, es gibt noch viele andere Gruppen, die am Gymnasium Musik machen. Das Fest mit viel Musik beginnt um 14.30 Uhr. Im Pädaogischen Zentrum spielen natürlich die beiden Gruppen, aus denen sich der Bachkreis zusammensetzt. Im B-Orchester musizieren die Schüler der fünften bis neunten Klassen. Im A-Orchester spielen die Schüler der neunten bis zwölften Klassen. Außerdem singen bei dem Fest die verschiedenen Chöre der Schule. Zudem präsentieren die Orchesterklassen, die Flöten-Legionen und die Streicher-AG, was sie im Musikunterricht auf ihren Instrumenten gelernt haben. Allerdings leisten nicht nur die Schüler, die Musik machen, einen Beitrag zu dem Fest. Hinter den Kulissen kümmern sich viele Schüler, Lehrer und Eltern um einen reibungslosen Ablauf.