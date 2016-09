Viel Applaus für «Die Fremden» in Marl

Marl.

In einer ehemaligen Kohlenmischhalle im Ruhrgebiet ist am Freitagabend eine weitere Uraufführung im Rahmen des Kulturfestivals Ruhrtriennale über die Bühne gegangen. Gezeigt wurde in Marl das Musiktheaterstück «Die Fremden» von Triennale-Intendant Johan Simons (70). Die rund 1200 Zuschauer bedachten Schauspieler und Musiker mit langanhaltendem Applaus. Unter den Gästen war auch Bundespräsident Joachim Gauck. Das Stück basiert auf dem Roman «Der Fall Meursault - eine Gegendarstellung» des algerischen Autors Kamel Daoud, der ebenfalls die Premiere besuchte. In seiner Inszenierung verquickt Simons das Schicksal des Protagonisten mit der Frage nach der kulturellen Identität vor dem Hintergrund von Flucht und Integration. Auch die Rolle der Religionen wird kritisch hinterfragt.

dpa