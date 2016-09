VfL Bochum verliert 0:2 gegen die Würzburger Kickers

Würzburg.

Die Würzburger Kickers haben in der 2. Fußball-Bundesliga ihren zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach bezwang am Freitag zum Auftakt des vierten Spieltags den VfL Bochum vor 10 473 Zuschauern mit 2:0 (0:0). Stürmer Elia Soriano (62. Minute) mit seinem zweiten Saisontor und der langjährige Bochumer Rico Benatelli (90.+2) bescherten dem Neuling den ersten Heimsieg in dieser Saison. Mit ihrem zweiten Dreier nacheinander haben die Kickers einen starken Auftakt in der 2. Liga hingelegt. Die Bochumer um Trainer Gertjan Verbeek erlitten durch die erste Niederlage hingegen einen Rückschlag.

dpa