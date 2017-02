VfL Bochum siegt in Nürnberg mit 1:0

Nürnberg. Für den 1. FC Nürnberg bleibt der VfL Bochum ein Angstgegner in der 2. Fußball-Bundesliga. Der «Club» verlor eine Woche vor dem emotionsgeladenen Franken-Derby in Fürth am Sonntag gegen die Westfalen mit 0:1 (0:1). Im zehnten Zweitliga-Vergleich gab es erneut kein Erfolgserlebnis für die Nürnberger. Die Bilanz gegen den VfL ist bei zwei Unentschieden und acht Niederlagen angekommen. Nils Quaschner erzielte vor 25 700 Zuschauern in der 35. Minute das einzige Tor. Kurz zuvor hatte bereits VfL-Profi Johannes Wurtz den Pfosten getroffen. Die Bochumer zogen im Tabellen-Mittelfeld mit 29 Punkten mit dem «Club» gleich. So rasant wie beim Bochumer 5:4-Erfolg in der Hinrunde ging es in der Nürnberger Arena nicht zu. dpa/lby