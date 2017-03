Vettel gewinnt Formel-1-Auftakt in Melbourne vor Hamilton

Melbourne. Sebastian Vettel hat den Formel-1-Auftakt in Australien gewonnen. Der Ferrari-Pilot setzte sich in Melbourne vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton durch. Für Vettel war es der erste Grand-Prix-Sieg seit 18 Monaten. Den dritten Platz sicherte sich Hamiltons neuer Teamkollege Valtteri Bottas. Vettel profitierte bei seinem Sieg auch von Hamiltons Boxen-Stopp. Der Brite steckte danach im Verkehr fest. Wenige Runden nach Hamilton fuhr der Deutsche in die Box und kam vor dem Briten zurück auf die Strecke. Titelverteidiger Nico Rosberg ist nach seinem Rücktritt nicht mehr dabei. dpa