Bei der gescheiterten Sprengung eines Geldautomaten ist am Mittwoch in Versmold im Kreis Gütersloh hoher Sachschaden entstanden. Laut Mitteilung der Polizei blieb der Geldbehälter verschlossen, während am Automaten und einer Wand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand. Die Fahndung der Polizei nach zwei maskierten Tätern blieb erfolglos.

dpa/lnw