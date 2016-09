Vermutlich Arbeitsunfall: Bauarbeiter stirbt auf A2

Gütersloh.

Bei Baggerarbeiten in einer Baustelle auf der Autobahn 2 bei Gütersloh ist am Montag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung in Detmold hat Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei in Gütersloh mit. Zusätzlich ermittle die Kripo wegen fahrlässiger Tötung, sagte eine Sprecherin. Der fließende Verkehr in Richtung Dortmund sei nicht in den Unfall verwickelt gewesen, bei dem der 59-jähriger Arbeiter starb.

