Verhängnisvolles Bügeln: sieben Verletzte

Mettmann.

Eine Unachtsamkeit beim Bügeln hat am Freitag in Velbert sieben Menschen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht und drei Wohnungen verqualmt. Das Feuer war laut Polizei an einer Bügelstation im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses entstanden. Entweder hätten die Bewohner vergessen, das Bügeleisen auszuschalten, oder es habe einen technischen Defekt wegen einer überlasteten Mehrfachsteckdose gegeben, hieß es. Das Haus war zunächst nicht bewohnbar. Die Höhe des Schadens stand am Samstag noch nicht fest.

dpa/lnw