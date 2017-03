Verfassungsrichter noch nicht mit Frauenförderung befasst

Münster. Im Streit um das neue Frauenförderungsgesetz hat die Landesregierung bislang nicht den Verfassungsgerichtshof eingeschaltet. Es sei in der zu Ende gegangenen Woche kein Antrag des Landes eingegangen, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Landesregierung hatte am 21. Februar per Pressemitteilung angekündigt, ein sogenanntes Normenbestätigungsverfahren anzustreben. Vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) war das Frauenförderungsgesetz zuvor für verfassungswidrig erklärt worden. dpa