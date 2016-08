Verfassungsklage zum «Kommunal-Soli»: Urteil am Dienstag

Münster.

Münster. Müssen reiche Kommunen finanzschwachen Städten und Gemeinden unter die Arme greifen? Viele Bürgermeister lehnen den «Kommunal-Soli» ab. Jetzt entscheidet der Verfassungsgerichtshof darüber.

Im Streit um den «Kommunal-Soli» verkündet der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen am Dienstag sein Urteil. Über 70 Kommunen haben geklagt. In dem Konflikt zwischen der Landesregierung sowie zahlreichen betroffenen Städten und Gemeinden geht es um die Frage, wie weit das Land in die kommunale und vom Grundgesetz her garantierte Finanzhoheit eingreifen darf.

Dabei geht es um eine von Innenminister Ralf Jäger (SPD) eingeforderte Solidarität unter den Städten. Das Land Nordrhein-Westfalen verlangt von den reicheren Kommunen eine solidarische Hilfe zur Entschuldung der finanziell schwächeren Städte und Gemeinden. Pro Jahr sollen sie rund 90 Millionen Euro als sogenannten Kommunal-Soli einzahlen.

Nicht nur die Kläger sind gegen den Kommunal-Soli, auch die CDU-Opposition lehnt den Zwangsbeitrag weiterhin grundsätzlich ab. «Durch den Kommunal-Soli wird die Armut in den Kommunen lediglich verallgemeinert», kritisiert der Vizevorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, André Kuper. «Der Stärkungspakt entwickelt sich für Zahler zum Schwächungspakt.» Die Anreize würden falsch gesetzt, kritisierte Kuper. «Bei Rot-Grün ist der, der spart, der Dumme.»

Ob der Verfassungsgerichthof diese Meinung teilt, blieb vor vier Wochen bei der mündlichen Verhandlung offen. Dass die Klage der finanzkräftigeren Kommunen scheitern könnte, wurde aber deutlich: Gerichts-Präsidentin Ricarda Brandts stellte klar, dass vom Land festgelegte Umlagen nicht grundsätzlich gegen die Verfassung verstoßen. Generell dürfe das Land den Kommunen Mittel unter bestimmten Bedingungen entziehen. Mit Blick auf den «Kommunal-Soli» sagte sie, dass der Eingriff in die Finanzhoheit der Kommunen dann gerechtfertigt sei, wenn die Gemeinden ihren Kernaufgaben trotz der Soli-Zahlung weiterhin nachkommen könnten.

Brandts erklärte ausführlich die Spielregeln des «Kommunal-Soli» und betonte, wie klein der Anteil der zu überweisenden Summen an der Finanzkraft der Zahler-Kommunen sei. Die Richterin erläuterte: Nach dem umstrittenen Gesetz würden Finanzmittel nur bei solchen Kommunen abgeschöpft, deren Steuerkraft nachhaltig deutlich über dem liege, was sie an Ausgaben abdecken müssten. Außerdem sei der Zugriff auf höchstens 25 Prozent der überschüssigen Finanzmittel beschränkt.

Das 2011 vom Landtag verabschiedete Gesetz zum «Kommunal-Soli» sieht vor, dass die finanzkräftigeren Kommunen seit 2014 pro Jahr gut 90 Millionen Euro beisteuern, um den finanzschwächeren zu helfen. Insgesamt werden 5,8 Milliarden Euro bereitgestellt, den Hauptteil trägt dabei das Land. Das Geld soll finanzschwachen Kommunen helfen, bis 2021 ihre Haushalte auszugleichen.

2015 haben Monheim (22,6 Mio Euro) und Düsseldorf (18,9 Mio) zweistellige Millionen-Beträge in die Umlage eingezahlt. Weitere Top-Zahler waren Ratingen (5,4 Mio), Verl (4,0 Mio), Halle/Westfalen (2,9 Mio) und Langenfeld (2,9 Mio). Zehn weitere Kommunen zahlen jeweils über eine Million Euro ein.

dpa/lnw